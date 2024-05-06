محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، حدائق مدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين كما تفقد كورنيش النيل بمدينة بنها وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

والتقى المحافظ بعدد من الأسر الذين حضروا من مدن المحافظة المختلفة، ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم.

وهنأ المحافظ المواطنين بالعيد وقدم الورود لهم وتمنى لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر، مقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر الخيرية وأصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

وفي إطار خطة المحافظة للاستعدادات لأعياد الربيع تفقد الهجان عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ.

وتفقد الهجان، 10 عيادات متنقلة شملت تخصصات الباطنة والرمد والقلب والعظام وأمراض النساء والأسنان موجها بالتمركز طوال اليوم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة أي شكاوى.

ثم تفقد المحافظ، كورنيش النيل وممشى أهل مصر وكورنيش الرياح التوفيقي من البر الشرقي بمدينة بنها، للتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة.

ووجه المحافظ بضرورة العمل على استمرار أعمال النظافة موجها المسئولين بالمدينة بمتابعة أعمال النظافة حفاظًا على المظهر الحضاري للعاصمة، مؤكدًا أن الكورنيش ملك للجميع فيجب على جميع المواطنين التعامل بإيجابية وعدم السماح لأحد بتشويهه.

تفقد الحدائق

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