وفد من وزارة العمل يزور كنيسة موسى النبي بجنوب سيناء

زار وفد من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، كنيسة موسي النبي ومارمرقص الرسول بطور سيناء، وتقديم التهنئة بعيد القيامه المجيد ، تأكيداً لمشاعر الاخوة والروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري الذي دائما يتشاركون في اعيادهم وأفراحهم ، حيث ستظل مصر منبعًا للسلام والمحبة وموطنا للأمن والاستقرار بوحده وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث زار وفد من المديرية برئاسة مدير المديرية ، واحمد مصطفى السيد وكيل المديرية ، والسيد ابو العنين مسئول التخطيط والمتابعة بالمديرية ، وذلك حرصاً من المديرية علي مشاركة الإخوة الاقباط في الاحتفال بأعيادهم ، والعلاقات الطيبة بين كافة أطياف المجتمع المصري ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تاتى فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة وتهنئته للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وحرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة والروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، وأكدت مدير المديرية على أن مصر ستظل منبعا للسلام والمحبة وموطنا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها ، معربة عن خالص أمنياتها بأن يديم الله نعمة الأمان والازدهار والتقدم على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية وأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، مؤكدة على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد.