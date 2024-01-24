وزير الرياضة يلتقي مجموعة من الشباب المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مجموعة من الشباب المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعى الذين يقدمون محتويات هادفة في مجالات الشباب والرياضة وذلك بحضور الدكتور اشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة والدكتور محمد حسن معاون الوزير.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى آراء الشباب والذين يمتلكون حسابات رسمية موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث يسعون من خلالها تقديم محتوى هادف لرفع وعي الشباب في الموضوعات المختلفة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بدمج الشباب المؤثرين في مختلف الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، والوصول لأكبر عدد من الشباب على مستوى الجمهورية من خلال عرض مجهودات الوزارة ودورها فى التوعية من خلال هؤلاء الشباب.