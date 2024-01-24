ننشر أسماء مصابي حادث تصادم بالدقهلية وإصابة 6 أشخاص

استقبل مستشفى المنصورة الدولى اليوم الأربعاء 6 أشخاص مصابين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بنطاق مركز طلخا فى محافظة الدقهلية وهم رميساء مدحت محمود 17 عاما مصابة بارتجاج بالمخ وكسر بالأسنان والزرع الأيمن وملك احمد عبدالله محمد 17 عاما مصابه بكدمات متفرقه بالجسم واحمد السيد احمد عوض الله 41 عاما مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمين وجنا عمر عبد السلام 16عاما مصاب بكدمات بالوجه وملك طارق عبد الفتاح 16 عاما بكدمات بالجسم ومحمد طارق عبد الفتاح 12 عاما مصاب بكدمات بالصدر وجميعهم مقيمين مدينة طلخا.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بنطاق المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.