صور.. "البوابة نيوز" داخل أقدم مصنع لتصنيع عجائن الحلويات بمحافظة الغربية

تعتبر الأيدي العاملة في المصانع أهم ما في المنظومة، ولا يسير العمل بدونهم، ورغم التطوير الآلي الذي حدث في الآونة الأخيرة إلا أن هناك مصانع لا تستغني عنهم وتتمسك بهم، رغم أزمات السوق المحلي، حيث مازال أصحاب المصانع القديمة مستمرون في العمل.

انتقلت “البوابة نيوز” إلي أقدم مصنع تصنيع العجائن لـ"الكنافة والقطايف والرقاق والجلاش" منذ عام ١٩٦٠ داخل قرية منية بيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.



وقال شريف محمد النحراوي، نجل صاحب المصنع، إن هناك طفرة في التطوير الآلي خاصة في مجالنا لصناعة جميع حلوي العجائن بما فيها “الكنافة والجلاش والقطايف والرقاق والسمبوسة”، ورغم صعوبة وأزمات السوق المحلي لم نيأس ونتراجع، إلا بمواكبة الحياة، ونعمل من أجل انتعاش السوق المصري، مضيفا: أن المصنع منذ ١٩٦٠ ينتج الأساسيات من العجائن ومع التطوير وظهور الماكينات الآلية، تم طرح باقي المنتجات بالأسواق.

وتابع: يوجد لدينا أقدم ماكينة بالمصنع منذ إنشاء وبالرغم من وجود الحديث منها إلا أننا لم نستغني عنها فى صنع حلوي العجائن، قائلًا: المصنع بدء تصنيع بيها من ٦٤عاما.

وأشار إلي أن القوة البشرية أساس العمل لدينا ولا نستطيع الاستغناء عنها رغم التطور الآلي الحديث الذى تشهده كافة المصانع.

وأضاف أحمد النحراوي نجل صاحب المصنع، أن الصناعة لابد من الحفاظ عليها كالزراعة للنهوض بالدولة للأمام، ولابد من كل المصنعين التقدم والتطوير في صناعتهم من أجل الاستمرارية، لافتا إلى أنهم يحاولون تقديم خدمة وجودة أفضل، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسعار مع الفروق المحدودة مع الزيادات من أجل استمرار طرح المنتج بالأسواق.

وطالب أصحاب المصانع والمصنعين النهوض بالصناعة مع التطوير والحفاظ على الأيدي البشرية من أجل الاستمرارية، موضحا: وجود المصنع منذ ١٩٦٠ حتى ٢٠٢٤ يعمل ومستمر في إنتاجه يدل علي نجاح المنتجات التى يقدمونها.



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