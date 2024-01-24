الغد: دعوة السيسي لحوار وطني اقتصادي تسهم في مواجهة التحديات ووضع حلول للأزمات

علق إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، والتي أطلقها خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72.

وقال “إسماعيل” خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي، إن هذه الدعوة تساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها مصر ووضع حلول للأزمات، ويؤكد مدى حرصه على مصلحة المواطن البسيط، وإلمامه بما يحدث في الشارع المصري.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي دائما ما يتسم بالوضوح والشفافية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها منذ سنوات.