فى اليوم العالمي للتعليم.. رضا حجازي: الاستثمار في البشر من أهم مقومات المجتمع الناجح

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.

وأكد “حجازي”، أن التعليم حق من حقوق الإنسان، والاستثمار في البشر من أهم مقومات المجتمع الناجح المتقدم، لذا نعمل على عدة محاور ترتكز على توفير تعليم منتج للمعرفة لأبنائنا الطلاب يواكب التطورات العالمية وتمكين المعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمواقف والمهارات والسلوكيات ليواكبوا التطور المنشود.

وأضاف وزير التعليم: أتوجه لأبنائي الطلاب بخالص الأمنيات بمزيد من التفوق والنجاح وزملائي المعلمين بخالص التقدير والاعتزاز لما يبذلونه من جهود عظيمة في بناء أجيال المستقبل التي نضع على عاتقها الحلم والأمل والنهوض بالأمة.. وشعارنا التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل"

ويُحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للتعليم يوم 24 من شهر يناير.