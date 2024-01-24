مجلس جامعة مطروح يوجه بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثانية والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجميع القيادات ورجال الشرطة البواسل وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، والذكرى الـ13 لثورة 25 يناير، مقدمًا التحية لأرواح شهداء كصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامته.

وأشاد رئيس جامعة مطروح بحسن سير الامتحانات، متوجهًا بالشكر للدكتور محمود عباس وعمداء ووكلاء الكليات، وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من أعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، لما بذلوه من جهد ملموس طوال فترة الامتحانات.

وشدد الدكتور مصطفى النجار على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق، موجهًا بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت، مشيدًا بانتهاء الامتحانات على هذا النحو المشرف، والحرص على تذليل أية عقبات خلال فترة انعقاد الامتحانات، وكذلك الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة لأداء الامتحانات.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

ووافق المجلس على ترقية عضوي هيئة تدريس بكليتي الزراعة الصحراوية والبيئية، والتربية الرياضية لوظيفة أستاذ، كما وافق المجلس على ترقية عضوي هيئة تدريس بكلية الطب البيطري لوظيفة أستاذ مساعد، وترقية عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية لوظيفة أستاذ مساعد، وترقية عضو هيئة تدريس بكلية السياحة والفنادق لوظيفة أستاذ مساعد، وترقية عضو هيئة تدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة لوظيفة أستاذ مساعد، ووافق على ترقية اثنين من أعضاء الهيئة المعاونة لدرجة مدرس مساعد بكليتي الزراعة الصحراوية والبيئية والتربية الرياضية.

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة الدكتوراه في التربية تخصص علم النفس التربوي قيد ربيع 2021، ومنح طالبة درجة الماجستير في التربية الخاصة قيد ربيع 2020 بنظام الساعات المعتمدة.

مجلس جامعة مطروح

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