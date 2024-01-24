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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مصر أكتوبر": دعوة السيسي لحوار وطني اقتصادي يعكس حرصه على بناء الجمهورية الجديدة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح
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أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ٧٢، موضحة أنها بعثت برسائل طمأنة للمصريين والفلسطينيين معا حول أوضاع المعيشة والأزمة الاقتصادية وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكدت "مديح" فى  بيان لها اليوم، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون أكثر عمقا وشمولية، يعكس دراية الرئيس ومتابعته لما يدور فى الشارع المصري بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار، موضحة أن الأزمات العالمية سببت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، فضلا عن عدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة بأي شكلا من الأشكال، مشيرة إلى كلمته: سنواصل دعما ووقوفنا بجانب الأشقاء في غزة.

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