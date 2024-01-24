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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس وقصف عنيف مستمر

خان يونس
خان يونس
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قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من غزة، إن ما يجري على الأرض تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن هناك عدد من الأحزمة النارية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه محافظة خان يونس التي لازالت تشهد تقدما للآليات العسكرية الإسرائيلية وقصفا عنيفا متواصلا باتجاه عدد من الأحياء.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي هو بمثابة مستشفى ميداني يقدم خدماته للجرحى بالإضافة إلى مستشفى ناصر الطبي الذي مازال يتعرض محيطهما للقصف ما أحدث أضرارا جسيمة بالمبنيين بالإضافة إلى حالة الخوف والهلع بالمبنى.

وتابع أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة والتي وصلت إلى حدود المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس وتحديدا منطقة جامعة الأقصى ما زلات تطلق قذائفها باتجاه كل من يتحرك وتحاصر مركزا لإيواء النازحين بالحي الياباني في محافظة خان يونس.

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