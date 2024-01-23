تمهيدًا لاستجوابه.. النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسائق النقل المتسبب في حادث دائري المريوطية

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلي موقع سقوط عدد من السيارات من أعلي دائري المريوطية مساء اليوم الثلاثاء، واستعملت جهات التحقيق عن سائق التريلا المحملة بالأغنام والتي تسببت في الحادث، تمهيدًا لاستجوابه وسماع أقواله في الحادث، مع استمرار التحفظ عليه.

وأوضحت المعاينة الأولية لجهات التحقيق بالجيرة إصابة ٥ اشخاص بكسور وجروح مختلفة، وذلك علي خلفية حادث اصطدام سيارة نقل بـ8 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية؛ وسقوط ٣ سيارات (نقل محملة بالأغنام وميكروباص وملاكي).

كما أوضحت التحقيقات الاولية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق التريلا.

فيديو الحادث:

وأضافت التحريات أن سيارة نقل تحمل مقطورة محمّلة بمواد بناء، يقودها سائق يُدعى “هلال” (33 عامًا)، مقيم بمحافظة سوهاج، وقداختلت عجلة القيادة في يده نتيجة عدم احتساب وتقدير المسافات بين السيارات، ما نتج عنه الاصطدام بـ8 سيارات، وحدوث تلفيات بها، وانقلاب سيارة ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالأغنام.

وأضافت التحريت أن ٥ أشخاص أصيبا فى الحادث وهما سائق السيارة التي تحمل الاغنام، وقد أصيب باشتباه في كسر بالزراع الأيمن، وكان بصحبته "علي" (25 عامًا) وهو عامل مقيم بمحافظة أسيوط، وقد أصيب بكسور متفرقة في الجسم، إلى جانب إصابة ٣ من مستقلي السيارات الأخرى.

وبدورها قامت الادارة العامة للمرور، برفع آثار الحادث من الطريق؛ وازالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدى السيارات وسحب الكثافات المرورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة محملة بمواد بناء قيادة عامل أصل إقامته محافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره والاصطدام بـ8 سيارات ونتج عن الحادث انقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالاغنام من أعلي الدائري وكذا إصابة ٥ أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ علي قائد السيارة المتسببة في الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.