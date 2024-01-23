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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. جامبيا تفرض التعادل على الكاميرون في الشوط الأول

الكاميرون
الكاميرون
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فرض منتخب جامبيا التعادل على المنتخب الكاميرون  في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

دخل المنتخب الكاميروني المباراة بشن عدد كبير من الهجمات الخطرة، وهدد المنتخب الجامبي في أكثر من مناسبة.

وكان المنتخب الكاميروني قريب جدا من التسجيل أثناء السيطرة على مجريات الأمور في بعض أوقات الشوط.

ودخل الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوندوا.

خط الدفاع: كاستيليتو، ووه، نوهو تولو.

خط الوسط: إنزو تشاتو، نتشام، أندريه أنجيسا، دارلين يونجوا.

خط الهجوم: إكامبي، فرانك ماجري، جورج نكودو

جامبيا الكاميرون أمم إفريقيا