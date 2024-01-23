أمم أفريقيا.. جامبيا تفرض التعادل على الكاميرون في الشوط الأول

فرض منتخب جامبيا التعادل على المنتخب الكاميرون في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

دخل المنتخب الكاميروني المباراة بشن عدد كبير من الهجمات الخطرة، وهدد المنتخب الجامبي في أكثر من مناسبة.

وكان المنتخب الكاميروني قريب جدا من التسجيل أثناء السيطرة على مجريات الأمور في بعض أوقات الشوط.

ودخل الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوندوا.

خط الدفاع: كاستيليتو، ووه، نوهو تولو.

خط الوسط: إنزو تشاتو، نتشام، أندريه أنجيسا، دارلين يونجوا.

خط الهجوم: إكامبي، فرانك ماجري، جورج نكودو