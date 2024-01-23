ليلي جلادستون أول ممثلة أمريكية من السكان الأصليين تترشح للأوسكار

أصبحت ليلى جلادستون أول امرأة أمريكية أصلية يتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في ترشيحات جوائز الأوسكار الـ96. وتم تكريم جلادستون لدورها كامرأة من قبائل “الأوساج" في ملحمة مارتن سكورسيزي "Killers of The Flower Moon".

ويأتي ترشيح جلادستون بعد 4 سنوات من حصول ياليتزا أباريسيو، وهي من السكان الأصليين المكسيكيين، على ترشيح لأفضل ممثلة في حفل الأوسكار عام 2019، عن دورها في فيلم "Roma" للمخرج ألفونسو كوارون.

بالإضافة إلى أباريسيو، تم ترشيح امرأتين أخريين من السكان الأصليين - ميرل أوبيرون عن فيلم "The Dark Angel" عام 1933، والتي يُعتقد أنها تنتمي إلى التراث الماوري بالإضافة إلى جنوب آسيا، وكيشا كاسل هيوز عن فيلم "Whale Rider" عام 2003 - لجائزة أفضل فيلم.