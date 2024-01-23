محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين ، وذكرى ثورة يناير جاء فيها:

(يسعدني أن أتقدم لسيادتكم _بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف_بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الشرطة الـ 72 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها)

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،هنأهم خلالها بهذه المناسبة الوطنية ،وأن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.