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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة أم صلال

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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حرص معتمد جمال مدرب الزمالك، على تخصيص فقرة تدريبات فنية خاصة للاعبين وذلك على هامش مران اليوم الثلاثاء . 

ودرب جمال اللاعبين على سرعة نقل الهجمات، واستخلاص الكرة، والتعامل مع الكرات العرضية . 

ويرغب جمال في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الودية والدوري وكأس الكونفيدرالية، مستغلا المعسكر بالإمارات ومواجهة فرق قوية .

ويلتقي فريق الزمالك مساء غدا الأربعاء مع فريق أم صلال القطري في المباراة الثانية للفريق الأبيض ببطولة الوحدة الإماراتي، وذلك بعدما خسر الزمالك مباراته الأولي أمام فريق الوحدة بنتيجة 3-1 .

معتمد جمال الزمالك أم صلال القطري أيمن مصطفى