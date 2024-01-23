تدريبات فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة أم صلال

حرص معتمد جمال مدرب الزمالك، على تخصيص فقرة تدريبات فنية خاصة للاعبين وذلك على هامش مران اليوم الثلاثاء .

ودرب جمال اللاعبين على سرعة نقل الهجمات، واستخلاص الكرة، والتعامل مع الكرات العرضية .

ويرغب جمال في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الودية والدوري وكأس الكونفيدرالية، مستغلا المعسكر بالإمارات ومواجهة فرق قوية .

ويلتقي فريق الزمالك مساء غدا الأربعاء مع فريق أم صلال القطري في المباراة الثانية للفريق الأبيض ببطولة الوحدة الإماراتي، وذلك بعدما خسر الزمالك مباراته الأولي أمام فريق الوحدة بنتيجة 3-1 .