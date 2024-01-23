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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية المجري يتلقى تهديدات قبل زيارته إلى أوكرانيا

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
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قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تهديدات من أوكرانيا قبل زيارته إلى مدينة أوزجورود الأوكرانية، لكنه لا يزال ينوي القدوم إلى هناك.

وقال سيارتو: "جاءت تهديدات بالقتل من مصادر أوكرانية عبر سفارتنا في كييف - كما هو واضح، بهدف إلقاء بظلالها على اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل ومنع انعقاده".

وأشار الوزير المجري إلى أن السلطات الأوكرانية أكدت للمجر أنها ستتخذ الإجراءات الأمنية لضمان عقد الاجتماع دون وقوع أي حادث، حسبما أفادت به نوفوستي الروسية.

وحذر سيارتو في وقت سابق من أن المجر لن تشارك في العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وزير الخارجية المجري أوكرانيا بيتر سيارتو توريد الأسلحة إلى أوكرانيا