محافظ مطروح: لا توجد أي أمراض وبائية بين الإبل

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه ردًا على ما ورد في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور مرض على الإبل ونفوق بعضها، وجه لمديرية الطب البيطرى بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع وعرض تقرير.

وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أنه تم تشكيل لجنة انتقلت على الفور إلى منطقة الشكوى بقرية العميد بالكيلو 73 بالحمام؛ بناءا على تكليف محافظ مطروح لفحص وبحث الشكوى والاستفسار عن مرض بالإبل يسمى لدى سكان البادية (أبو نهيف).

وقد قامت اللجنة بمقابلة صاحب المنشور، الذي أفاد أنه قد قام بنقل هذه الصور من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الليبية وقام بإعادة نشرها مرة أخرى بقصد التوعية للمربيين في حال حدوث هذا المرض في المنطقة أو المحافظة، علما بأنه يتم إجراء تقصي شهري من إدارة الابيديميولوجي بالمديرية عن الأمراض الوبائي، ولم يتم رصد اشتباه لأي مرض.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهود مديرية الطب البيطرى فى المتابعة العاجلة للشكوى فى إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية بمطروح والحفاظ عليها.