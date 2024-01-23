الأقصر تتعرض لهزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 ريختر.. وغرفة الطوارئ تعلق

تعرضت محافظة الاقصر، اليوم الثلاثاء، لحدوث هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق الأقصر، شعر بها جميع أبناء المحافظة والمدن والقرى المختلفة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشعر عدد من المواطنين بمحافظة الأقصر، بهزة أرضية منذ قليل، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المحافزة تدوينات يؤكدون فيها شعورهم بالهزة الأرضية، حيث قال مواطن "زلزال في الأقصر حاليا اللهم احفظنا"، كما قال مواطن آخر "زلزالا يضرب صعيد مصر منذ قليل"، فيما تساءل عدد من رواد التواصل الاجتماعي عن المناطق التي شهدتها الهزة الأرضية.

وأكد محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، قيام الشبكة بعمل الاتصالات مع كافة المدن والقرى فور الشعور بالهزة الأرضية، لمتابعة ما يحدث، وهل تم رصد أية خسائر عقب تلك الهزة، موضحًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية دون حدوث أية أزمات بالمحافظة، ويجرى متابعة التفاصيل مع باقي المحافظات وهيئة الأرصاد الجوية والزلازل لمعرفة تفاصيل ما حدث.

وأشار الشامي، إلى إنه تم على مدار الساعات الماضية رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن أية أمطار أو رياح محتملة خلال الأيام المقبلة مع تقلبات الطقس.

ومن جانبه، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان صحفي اليوم أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر.

وقال المركز في بيانه: “نحن نحلل حاليا البيانات المتعلقة بالهزة الأرضية، ونعمل على تحديد مركزها وعمقها بدقة”، مضيفا أن عددا من المواطنين أبلغوا عن شعورهم بالهزة”.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع عن كثب وسيوفر المزيد من المعلومات حول الهزة الأرضية حال توفرها.

وطمأن المركز المواطنين بأنه يعمل بجد لرصد أي نشاط زلزالي وتقديم التحليلات الدقيقة له، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تقديم المعلومات العلمية الدقيقة للجمهور والمساهمة في جهود الحد من الكوارث..