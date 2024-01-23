محافظ قنا: 297 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2023

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، المسئولين بسرعة بأنه تم تمويل عدد 10022 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال عام 2023، بإجمالى مبلغ 297 مليون و130 ألف و274 جنيه، عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودى، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 435 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 124 مليون و289 ألف و878 جنيه، وفرت 1422 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 9587 مشروعا بتمويل قدره 172 مليون و840 ألاف و396 جنيه، وفرت 12320 فرصة عمل.

كما أشار إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.