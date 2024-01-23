أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة مسار العملية الامتحانية بمدرسة الضبعة الثانوية بنات، حيث أدى الطالبات امتحان اليوم الأخير إلكترونيا في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، ومادة الأحياء فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

وأكد “شحاته”، أن العملية الامتحانية بصفة عامة سارت وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح، مشيرا أن طلاب الصف الأول الثانوي نجحوا في دخول المنصة المركزية الخاصة بالامتحانات الإلكتروني وأداء الامتحان بنسبة مائة في المائة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والوزن النسبي لها بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية قامت بالتواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتي أفادت أن العملية الامتحانية بالصف الأول الثانوي تسير في وضعها الصحيح وفق الضوابط الامتحانية ولم تتلق أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.

وكيل تعليم مطروح يتابع ختام الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي

IMG-20240123-WA0005

IMG-20240123-WA0006

IMG-20240123-WA0003