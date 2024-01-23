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الأربعاء 24 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غرفة السياحة تنفي توقف رحلات العمرة بسبب أسعار العملات

مكة المكرمة
مكة المكرمة
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نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة توقف شركات السياحة عن تنظيم رحلات العمرة لشهر فبراير بسبب اضطراب سوق الصرف وأسعار العملات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها أحد أعضاء الغرفة لبرنامج "في المساء مع قصواء".

وأكدت الغرف في بيان صحفي، أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وأشارت الغرفة إلى أنها لم تتلق أية اشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق.

وأوضحت أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة، موضحة أنه طبقا للقانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقا للقانون المنظم لعمل البوابة والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقالت الغرفة أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد علي تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

وآهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الإعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها.

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