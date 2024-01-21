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الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في البيرة

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في مدينة البيرة المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريا في الحي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين يبرود شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرى فقوعة، وعربونة، وجلبون، شمال شرق جنين.

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