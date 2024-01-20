محمد ورامى إمام يتسلمان جائزة زعيم الفن العربى فى حفل joy awards

نشرت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام منذ قليل صورة لمحمد ورامى إمام اثناء تسلمهما جائزة زعيم الفن العربى الذى منحها المستشار تركي آل الشيخ للفنان عادل إمام، تقديرا لمشواره الفني الطويل ومسيرته الكبيرة التى امتدت استمرت عديدة.

ومن جانبه توجه محمد إمام بالشكر للشعب السعودى وحبه الدائم للشعب المصري والفن المصري كما وجه رامي إمام الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الجائزة الخاصة واضاف قائلا: اتحدث كابن الزعيم، عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه وأصر إن يزرع فينا قيم الأسرة موجها الشكر لوالدته التى كافحت مع والده هي السبب في كل النجاح الذى وصل إليه الجميع.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.