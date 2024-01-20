رئيس مدينة منوف يتابع أعمال رفع تراكمات القمامة

قام مساء اليوم وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، بالمرور والمتابعة على اعمال منظومة النظافة بالفترة الليلية بمدينة منوف حيث تابع حالة النظافة بطريق منوف-برهيم وشارع مصطفى كامل ومنطقة الحصوة بمدينة منوف حيث تم رفع تراكمات القمامة من أماكن التجمع ونقلها للمقلب العمومي .

فيما شدد رئيس المركز والمدينه على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع مركز ومدينة منوف.

