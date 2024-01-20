كان يستعد للصلاة.. وفاة طالب بجامعة الفيوم قبل أداء الامتحان

توفي طالب بكلية تربية نوعية بجامعة الفيوم يدعي عبد الرحمن محمد، وذلك إثر سقوطه على رأسه أثناء قيامه بالوضوء لأداء صلاة الظهر .

حيث شيع المئات من أهالي قرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، جثمان طالب جامعي توفي أثناء إستعداده لأداء صلاة الظهر .

واتشحت قرية منشأة عبدالله بالسواد والحزن، على فقدان شاب من خيرة شباب القرية، وذلك توفي أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر .

وكشف عادل ناصر ابن عم الشاب المتوفي، أن الفقيد يُدعى عبدالرحمن محمد ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية تربية نوعية بجامعة الفيوم، ويبلغ من العمر 21 عامًا ، وتوفي إثر سقوطه أثناء قيامه بالوضوء لأداء صلاة الظهر، حيث كان يستعد للذهاب لأداء امتحانات نصف العام.

وأضاف أنه عقب سقوطه، فوجئوا به اسرته متوفيًّا، فأتصلوا بالإسعاف، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا: عبدالرحمن توفي وهو صائم، ولقى ربه وهو صائم أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر، قبل ذهابه لأداء امتحانات نصف العام .

وأضاف ابن عم المتوفى، أن عبد الرحمن كان من الشباب المتميز، وكان قريبا من ربه والكل كان يحبه وسيرته طيبة، مؤكدًا أنه كان دائم التردد على المسجد، وكان في بعض الأوقات يؤم المصلين لأداء الصلاة .

وأختتم حديثه "الله يرحمه كان معروف بأدبة وتدينه وأخلاقه الحسنه، وأنا وفاته فاجعة كبيرة، مش مصبرنا علي فراق عبد الرحمن غير أننا علي يقين أنه في الجنه كرما من رب العالمين، ثم لحسن خاتمته حيث توفي وهو صائم وكان يستعد لأداء صلاة الظهر.