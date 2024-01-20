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السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة»: اشتعال الجبهة السورية اللبنانية مع إسرائيل

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 21 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اشتعال الجبهة السورية اللبنانية مع إسرائيل

مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين فى غارة صهيونية على دمشق.. وتدمير 3 منازل فى غارة على كفر كال

«صحة غزة»: عدد شهداء الغارات يقترب من 25 ألف

شكرى يناقش مع نظيره الإيطالى الأوضاع فى غزة

الأمم المتحدة: مقتل اثنتين من الأمهات فى القطاع كل ساعة

اليابان تشترى 400 صاروخ توماهوك كروز من الولايات المتحدة

الصين تتدرب على ضرب حاملة طائرات أمريكية فى الصحراء

رئيس الدبلوماسية الأوروبية يتهم إسرائيل بإنشاء وتمويل حركة حماس

العدد
البوابة إسرائيل الجبهة السورية اللبنانية صحة غزة شهداء الصين