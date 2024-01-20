اقرأ غدًا في «البوابة»: اشتعال الجبهة السورية اللبنانية مع إسرائيل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 21 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
اشتعال الجبهة السورية اللبنانية مع إسرائيل
مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين فى غارة صهيونية على دمشق.. وتدمير 3 منازل فى غارة على كفر كال
«صحة غزة»: عدد شهداء الغارات يقترب من 25 ألف
شكرى يناقش مع نظيره الإيطالى الأوضاع فى غزة
الأمم المتحدة: مقتل اثنتين من الأمهات فى القطاع كل ساعة
اليابان تشترى 400 صاروخ توماهوك كروز من الولايات المتحدة
الصين تتدرب على ضرب حاملة طائرات أمريكية فى الصحراء
رئيس الدبلوماسية الأوروبية يتهم إسرائيل بإنشاء وتمويل حركة حماس