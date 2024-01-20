فلسطينية تضع مولودًا بمجمع السويس الطبي وتسميه" عبدالفتاح السيسي" ردًا للجميل

السبت 20/يناير/2024 - 08:21 م

فى لفتة إنسانية تعبر عن مدى الامتنان والشعور بالحب للشعب المصرى شعبا وقيادة، قامت المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان، والتى تحمل رقم الهوية: ٨٠٣٤٧٠٣٥٠ ، ودخلت المريضة لمجمع السويس الطبي بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٤ كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الألبان.

وأثناء مرافقتها للمريضة جاءتها آلام الولادة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٤ وتم حجزها بقسم النساء والتوليد ووضعت طفلها.

وصرحت الأم بأنها ستسمي ابنها «عبد الفتاح السيسي»، لما قدمته لها جمهورية مصر العربية من خدمة لها واستضافة على أفضل مستوى وخاصةً الخدمة الطبية الممتازة التى تلقتها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية والعناية الفائقة التى شهدتها تقدم للفلسطينيين والمصريين على حد سواء.

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أكد استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين ضمن خطة الدولة.

وأشار إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أجرت ما يقرب من 32% من العمليات الكبرى التي أجريت للجرحى الفلسطينين منذ بداية استقبالهم من خلال معبر رفح البري، وبنسبة نجاح للعمليات 100%.