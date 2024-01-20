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السبت 20 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة "صحة القليوبية" تفحص 1011 مواطن مجانا في الصفرا

القافلة الطبية
القافلة الطبية
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نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الصفرا بالخانكة يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠٢٤ ، وتم الكشف خلالها على ١٠١١ مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور  حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (الباطنة -  جراحة - نسا - اطفال - رمد - جلدية) إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القافلة الطبية

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إدارة القوافل الطبية العلاجية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية