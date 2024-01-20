وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024، وجاء نص الكلمة:

"يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم.. بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، والتى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالزود عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس؛ ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور.

وتابع: «واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة، نحو مستقبل أفضل للبلاد، تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة، لأداء رسالتها النبيلة، أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً».