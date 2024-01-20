التفاصيل الكاملة لخناقة «حمو بيكا» ومالك كافيه بأكتوبر

شهد أحد الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر، فى الساعات القليلة الماضية وقوع مشاجرة كان بطلها مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفنى صوت، وبين مالك كافيه و٣ عمال، ونتج عن ذلك إصابة ٣ اشخاص من الطرفين، و قامت على إثرها قوات مباحث قسم شرطة أكتوبر بالقاء القبض على الطرفين واصطحابهم إلى قسم الشرطة.

"البداية"

تفاصيل تلك الواقعة كانت حينما تعاقد مسؤولي الكافيه مع حمو بيكا ومطرب اخر، على أداء فقرة غنائية بالتناوب فيما بينهما. "الإتفاق على فقرة غنائية" وكان الاتفاق قائم على أن يحيي المطرب الآخر فقرته الغنائية أولا وذلك فى تمام الساعة ١٢ بعد منتصف الليل، و أن يختم حمو بيكا بفقرته الغنائية عقب انتهاء المطرب الآخر وذلك فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

"ساعات انتظار"

ويوم الحفل وصل حمو بيكا وفرقته ومدير اعماله و مصمم جرافيك و فنى صوت، إلى الكافيه ولكن اكتشفوا تأخير المطرب الآخر الذي من المفترض كان يحيي فقرته الغنائية قبل حمو بيكا، وبعد ساعات من انتظاره اقترح مدير اعمال حمو بيكا أن يحيي هو الحفل أولا وذلك بسبب تأخر المطرب الآخر، الأمر الذي رفضه مسؤولي الكافيه.

"خناقة شوارع"

وبدأ الطرفين بمشادة كلامية فيما بينهما واحدت الخلاف إلى تراشق بالالفاظ وتطور الى مشاجرة عنيفة بين حمو بيكا ومن معه و بين مالك الكافيه و ٣ عمال، واسفرت تلك المشاجرة عن إصابة الطرف الأول محمد.ح، ٢٥ سنه مدير أعمال حمو بيكا، بجرح قطعي بالرأس و جرح باليد و إصابة محمد.ن، ٣٩ سنه مصمم جرافيك مدير تصوير، بجرح قطعي بالذقن، و إصابة أسامه.ش، ٢٩ سنه فني صوت، بجرح قطعي بالذقن. كما اسفرت المشاجرة عن إصابة الطرف الثانى وهم شهدي، ٢٢ سنه، مالك الكافيه، و إصابة إسلام.ع، ٣١ سنة مدير الكافيه، و إصابة إسلام.ا، ٢٥ سنه عامل بالكافيه، بجرحين بالجبهة.

واسفرت المشاجرة عن وقوع تلفيات بالكافيه وتكسير ٢ لوح زجاج. "بلاغ للنجدة" وقام بعض الشباب بالكافية بالاتصال بالنجدة وابلاغهم بالمشاجرة والتى بدورها اخبرت رجال مباحث قسم أكتوبر، وعلى الفور حضر رجال الأمن لمحل البلاغ "كافيه" وقاموا بالقاء القبض على الطرفين وتم احتجازهم بالقسم "قرار النيابة" وقضي حمو بيكا واعضاء فرقته و مالك الكافيه الساعات الأولى من صباح اليوم داخل الحجز حتى تم عرضهم على النيابة العامة والتى بدورها قررت اخلاء سبيلهم بكفالة مالية.