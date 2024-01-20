الدوري الإنجليزي.. أرسنال يُسحق كريستال بالاس بخماسية

حقق فريق أرسنال فوزا عريضا على نظيره كريستال بالاس بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسيطر أرسنال على مجريات المباراة منذ البداية، وشن هجمات متتالية على مرمى كريستال بالاس، وتمكن جابرييل من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11.

واصل أرسنال سيطرته على المباراة، وتمكن جابرييل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، بنفس الطريقة بعدما استغل ركنية ساكا ليضعها فى الشباك.

وفي الدقيقة 57، أضاف تروسارد الهدف الثالث لأرسنال، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تمكن مارتينيلي من تسجيل هدفين متتاليين.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف كريستال بالاس عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.