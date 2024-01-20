أمم أفريقيا 2023.. تشكيل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، التشكيل الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويقود رياض محرز هجوم المنتخب الجزائري، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانديرا.

الدفاع: عطال، أيت نوري، بن سبعيني وماندي.

الوسط: بن طالب، فيجولي، زروفي.

الهجوم: محرز، بلايلي، وبونجاح.

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل بوركينا فاسو على النحو التالي:

حراسة المرمي: هيرفي كوفي، أدامو ناجالو، ايسوفو دايو، عيسي كابوريه، ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، بلاتي توريه، أداما جويرا، جوستافو سنجاري، فيصل تابسوبا ومحمد كوناتي.

ويخشى المنتخب الجزائري، الوداع المبكر لكان 2023، بعد التعادل في لقاء الجولة الأولى أمام أنجولا بهدف، فيما خطف المنتخب البوركيني صدارة المجموعة، بعد الفوز على موريتانيا بهدف في الوقت القاتل.