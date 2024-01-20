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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عامل مزق جسد ميكانيكي فى الدقهلية: شوه سمعتي أمام أبناء القرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل بعد قيامه بتمزيق جسد ميكانيكي بقرية محلة إنجاق التابعة للمركز لوجود خلافات بينهما بعد اتهام الأول للمصاب بالتشهير بسمعته والإساءة له بين أبناء القرية، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

بداية الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل،مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "إبراهيم.م.ح"، 37 عام، ميانيكي ومقيم قرية محلة إنجاق دائرة المركز مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وآخر أعلى الظهر وجرحين قطعيين بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالذراع الأيسر"أدعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال المصاب اتهم أحمد.ع.م.ج"، 17 عاما، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة"مطواة"، وإحداث إصابته وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بينهما بسبب اعتقاد المتهم قيامه بالتشهير به وإساءة سمعته بالقرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شربين من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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