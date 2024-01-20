سويلم: استغلال أملاك الوزارة الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى ، كما تفقد مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة ، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي ، وتفقد المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا ، حيث وجه الدكتور سويلم رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا ، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك ، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى .



وخلال لقاءه بالعاملين .. أكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها ، كما شدد سيادته علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة ، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة .



كما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى .

ووصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت الى محافظة أسوان فى زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان استجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم، حيث تفقد عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر اسنا الجديدة .



وقد وجه الدكتور سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة الي الأراضى الزراعية المجاورة للترعة ، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة ، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة .



وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد ، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث إنهيار به ، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور بإستخدام النباتات الطبيعية .



كما وجه بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات .



