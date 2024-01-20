مطار العريش يستقبل 3 طائرات تحمل مساعدات لإدخالها إلى قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي، 3 طائرات تحمل أكثر من 75 طنا من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في مطار العريش - في تصريح - إن الطائرة الأولى قادمة من قطر وحملت على متنها 9200 طن من المستلزمات الطبية، والطائرة الثانية من الإمارات وحملت على متنها 21،380 طن من المستلزمات الطبية والزيت، والطائرة الثالثة من بلجيكا وحملت على متنها 825 ،42 طن من المستلزمات الطبية وأدوية وحليب بودرة.

وأضاف المصدر، أنه جرى تفريغ شحنات الطائرات تمهيدا لنقلها على متن شاحنات للمخازن اللوجستية في مدينة العريش، لإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني عبر بوابة ميناء رفح البري.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 501 طائرة من بينها 409 طائرات حملت أكثر من 13.80 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.