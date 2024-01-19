بريطانيا وألمانيا تؤكدان دعمهما لأوكرانيا والشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، على أهمية استمرار دعم أوكرانيا والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأطلع سوناك شولتز على زيارته الأخيرة إلى كييف، بما في ذلك توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن التعاون الأمني وإعلان المملكة المتحدة عن تقديم 2.5 مليار جنيه إسترليني كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

واتفق الجانبان على أن الدعم الغربي لأوكرانيا أمر حيوي للأمن الأوروبي والعالمي، وضرورة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة التي تحتاجها لهزيمة روسيا.

كما ناقشا التعاون على نطاق أوسع في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان أيضًا التحدي الأوروبي المشترك المتمثل في الهجرة غير الشرعية، مشيرين إلى أهمية العمل المشترك القوي في جميع أنحاء القارة للتعامل مع العصابات الإجرامية التي تقوم بتهريب البشر.

واتفقا على مواصلة العمل بشكل وثيق معًا بشأن هذه القضية، بما في ذلك من خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

وتأتي هذه المكالمة في إطار الجهود الدولية المتواصلة لدعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، التي دخلت شهرها الخامس.