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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 13 شخصًا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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أحبطت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، ثلاث عمليات هجرة غير شرعية، حيث تمكنت من إنقاذ 13 تونسيًا.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الحرس الوطني التونسي، فقد تمكنت وحدات الحرس في صفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية، حيث تم إنقاذ 13 تونسيًا كانوا على متن قارب مطاطي.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني من ضبط ثلاثة أشخاص من منظمي ووسطاء الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار نفس العملية.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات من الحرس الوطني بصفاقس من ضبط شخص كان بصدد نقل 14 من جنسيات إفريقية بشكل غير شرعي بعد قدومهم من ولاية القصرين.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطرًا على حياة المهاجرين.

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