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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتصالات الفلسطينية: عودة الاتصالات تدريجيا في مناطق غزة

غزة
غزة
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء الجمعة، بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.

وأوضحت أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

وأشارت الاتصالات، إلى أن اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14 منذ بداية العدوان.

وتأتي عودة الاتصالات تدريجيا في قطاع غزة بعد أكثر من أسبوعين من انقطاعها، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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