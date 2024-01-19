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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سائق في حريق شقة سكنية بـ"أوسيم"

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي سائق في العقد الرابع من عمره مصرعه اختناقا بالدخان في حريق التهم شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع سائق "مالك الشقة" اختناقا بالدخان، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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