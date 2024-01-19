أمين مجلس التعاون الخليجي: دافوس 2024 مثال على التعاون الدولي الفعال

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، بالجهود والمشاركة الفعالة والمهمة من دول مجلس التعاون في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024".

وقال البديوي في ختام مشاركته الأولى في الاجتماع السنوي للمنتدى بمدينة دافوس كلوسترز بسويسرا، إن المشاركة الخليجية في المنتدى كانت مثالا واضحا على التعاون الدولي الفعال، في زمن تزداد فيه الحاجة إلى الجهود الجماعية لمعالجة القضايا العالمية الملحة.

وأعرب البديوي عن اعتزازه بمشاركته الأولى في المنتدى، لما احتواه من اجتماعات وورش عمل وأنشطة عالمية ودولية مشتركة، مؤكدًا أهميتها في النقاش وتبادل وجهات النظر بين المشاركين لإيجاد الحلول وتذليل العقبات التي تواجه العالم في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادي منها.

وأشار البديوي إلى أن أهمية عنوان هذا المنتدى -الذي كان "بناء الثقة"- تبرز من الظروف والتطورات الراهنة في المنطقة والعالم، وهو ما انعكس أيضا في أهمية المناقشات المتنوعة التي دارت خلال المنتدى.

وأضاف أن هذا يؤكد التزام المشاركين ببناء مجتمع عالمي أكثر مرونة وقادر على التكيف، ومضيفًا أنه يجب تعزيز التعاون الدولي وتجاوز التحديات الراهنة.

وذكر البديوي أن المشاركة الخليجية في هذا المنتدى لم تقتصر على القطاع العام وحسب، وإنما كانت هناك مشاركة متميزة من القطاع الخاص الخليجي، ممثلًا بكبرى الشركات الخليجية.