ads
الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلة آثار عين شمس ضمن قاعدة بيانات إبيسكو العالمية

مجلة آثار عين شمس
مجلة آثار عين شمس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت كلية الآثار بجامعة عين شمس في إدخال مجلتيها العلميتين ، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش ومجلة إيونو IWNW ، ضمن قاعدة بيانات إبيسكو EBSCO العالمية ، التي تضم أكثر من 400 قاعدة معلوماتية وبحثية و650.000 كتاب إلكتروني في مختلف المجالات المعرفية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوجود الدولي للمجلتين ، وتحسين تقييمهما وتصنيفهما ، وجذب المزيد من القراء والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم. وتعتبر قاعدة بيانات إبيسكو EBSCO من أشهر وأكبر المنصات البحثية على الإنترنت ، والتي توفر للباحثين الوصول الحصري إلى محتوى متميز وموثوق في كل المجالات العلمية والثقافية والتاريخية.

وتتميز المجلتان بأنهما تصدران إلكترونيًا باللغات الأجنبية فقط ، وتتضمنان أبحاثًا ودراسات في مجالات الآثار والتاريخ واللغات والحضارات القديمة.

آثار عين شمس الحضارات القديمة المجالات العلمية باللغات الأجنبية جامعة عين شمس