مجلة آثار عين شمس ضمن قاعدة بيانات إبيسكو العالمية

نجحت كلية الآثار بجامعة عين شمس في إدخال مجلتيها العلميتين ، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش ومجلة إيونو IWNW ، ضمن قاعدة بيانات إبيسكو EBSCO العالمية ، التي تضم أكثر من 400 قاعدة معلوماتية وبحثية و650.000 كتاب إلكتروني في مختلف المجالات المعرفية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوجود الدولي للمجلتين ، وتحسين تقييمهما وتصنيفهما ، وجذب المزيد من القراء والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم. وتعتبر قاعدة بيانات إبيسكو EBSCO من أشهر وأكبر المنصات البحثية على الإنترنت ، والتي توفر للباحثين الوصول الحصري إلى محتوى متميز وموثوق في كل المجالات العلمية والثقافية والتاريخية.

وتتميز المجلتان بأنهما تصدران إلكترونيًا باللغات الأجنبية فقط ، وتتضمنان أبحاثًا ودراسات في مجالات الآثار والتاريخ واللغات والحضارات القديمة.