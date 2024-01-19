الكشف بالمجان على 1409 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط تنظيم قوافل طبية بإطلاق قافلة طبية بأم الرزق بمركز كفر سعد تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و تحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل بالمحافظة .



و تبذل مديرية الصحة بدمياط جهودها في مجال القوافل الطبية الشاملة بكافة ربوع المحافظة و التي تتضمن 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل، ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق النائية للتسهيل علي القاطنين بها.



في هذا الصدد، صرح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بأم الرزق مركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٧ و١٨ يناير ٢٠٢٤ ، تردد عليها 1409 مواطنين، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.



وأضاف انه تم الكشف علي 160 حالة أمراض مزمنة شملت الضغط و السكر من خلال مبادرة (افحص واطمن)،كما جرى تحويل 23 حالة لتلقي العلاج والخدمات الطبية اللازمة بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات ، بالإضافة إلى إجراء 437 تحليل دم و 56 تحليل طفيليات، كما جري فحص 53 حالة بالأشعة و 59 حالات أخرى بالسونار، علاوة على عقد 10 ندوات طبية توعوية خلال أيام تواجد القافلة حضرها 165 مواطناً من أهالي المنطقة.

وقالت الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية أن القوافل الطبية يتم اطلاقها أسبوعيا للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة .