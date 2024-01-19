قافلة طبية مجانية للكشف على مرضي الكبد والجهاز الهضمي بالمنزلة.. صور

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية بالتنسيق مع جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد التنمية البشرية المتواصلة ورفع كفاءة الخدمات الصحية والإجتماعية بالمنزلة و جمعية بحر الخيرات بمنطقة بحر البلد بمدينة المنزلة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة وحضور ومتابعة حنان العلمي مدير إدارة المنزلة.

فيما تضمت القافلة الكشف علي عدد ٣٨٧ مريض وعمل تحاليل لعدد ٨٥ واشعة ٥٢ مريض وصرف علاج ٢٤٨ بالمجان.

من جانبه اشاد الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور التي تقوم به جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعه الكبد وهي من الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الاولي بالرعاية تحت قيادة العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية ورائد زراعة الكبد في العالم .

وأكد وائل ابو الخير المدير التنفيذي للجمعية أن القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين الذين طلبوا تكرار القوافل الطبية وسيتم إطلاق عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة واستهداف قري حياة كريمة.

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