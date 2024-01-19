محمود الخطيب يصل حفل جلوب سوكر 2023.. صور

وصل منذ قليل، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر حفل جلوب سوكر 2023، لتوزيع جوائز الأفضل للاعبين والمدربين.

ويقام حفل توزيع جلوب سوكر 2023، المقدم من مجلس أبو ظبي الرياضي في دورته الرابعة عشرة في مدينة دبي، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويحضر الخطيب، حفل جوائز جلوب سوكر، رفقة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تلبية لدعوة مجلس أبو ظبي الرياضي.

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم، وكذا جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، كما يتواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب واللاعب المفضل بالنسبة للجماهير.

وحصل الأهلي في عام 2023، على 5 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المصري.