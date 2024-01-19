وزير التعليم: حققنا شراكة ناجحة مع المجتمع المدني من خلال 70 مدرسة تؤهل لسوق العمل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حققت شراكة ناجحة مع المجتمع المدني من خلال المدارس الفنية التطبيقية، وعددها 70 مدرسة تؤهل لسوق العمل بجانب دمج 114 ألف من ذوى الهمم في المدارس.

وجاء هذا التصريح خلال كلمة وزير التربية والتعليم، في افتتاح المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة 2024 الذي تنظمه جمعية الأورمان واتحاد الصناعات بقاعة فندق شتايجن نايل بالاس بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ونخبة من خبراء التنمية المستدامة فى العالم، تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية مبنية على ثلاثة محاور فى ضوء برامج الحكومة وهى:(الإتاحة - الجودة - الاستدامة والتعلم من الحباة) ، ومن خلال أهداف التنمية المستدامة نخلق جيل قادر على التنافسية من خلال تطوير المناهج للمراحل التعليمية، بالإضافة إلى ربط المتعلم ليكون هدفه التعليم مدة الحياة، مشددا على ضرورة التحول من سياسة الاستهلاك إلى المعرفة الفعالة.

ويشارك بالمؤتمر، 7 وزارات، هم؛ التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الاراضى، والطيران المدنى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، والبيئة، وعدد من رؤساء البنوك والشركات والكيانات الإقتصادية الكبرى.