قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، الموافق التاسع عشر من يناير 2024، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة وفريق Rally Society شاركا في حفل افتتاح معرض ذوى الهمم والإرادة للمنتجات الحرفية، والذي نظمته محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمشاركة 50 عارضًا من ذوى الهمم وأسرهم بمنتجاتهم من الصناعات اليدوية والحرفية.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن مشاركة نادي ريادة الأعمال بالجامعة جاءت بتعريف العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي من الاستشارات الفنية والقانونية في مجال ريادة الأعمال، وكذلك التوجيه بإتاحة الفرصة للحصول علي التمويل من خلال المشاركة في المسابقات التي ينظمها النادي برعاية أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن مشاركة النادي بالتعريف بدورات الاحتضان التي تقدمها حاضنة الأعمال التكنولوجية "نماء" ضمن برنامج "انطلاق"؛ لتشجيع العارضين من ذوى الهمم للمشاركة مع تذليل كافة العقبات وتحقيق أقصى استفادة مع الترويج والتسويق الجيد لمنتجاتهم بما يعود عليهم اقتصاديًا.

كما قام الطلاب بالتعريف عن مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، وهي مسابقة تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لطلاب الجامعات ومؤسسي الشركات لتقديم ومناقشة أفكار أعمالهم للحصول على فرص للتمويل بمساعدة خبراء في مختلف المجالات.

ريادة أعمال جامعة مطروح يشارك في “معرض ذوى الهمم”

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