شريف منير فى أحدث ظهور "لوك شبابي ودراجة بخارية"

شارك الفنان شريف منير متابعيه وجمهوره، بنشر أحدث صوره له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليظهر بشكل مفاجئ لهم.

وظهر من خلال الصورة بدراجة بخارية ولوك شبابي، وسط مجموعة من سائقى الدراجات البخارية، فى إحدى الفعاليات الخاصة بهم.

وعلق الجمهور والمتابعين بشكل إيجابى على الصورة وجاءت التعليقات "حلو اللوك جداً" ، "أحلى حاجه فيك روحك شبابيه أوى" ، "انت فنان ودرامز وموتوسيكلات كمان".

الموسم السينمائى

يشارك الفنان شريف منير فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، الفيلم بطولة شريف منير، خالد الصاوى، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، والإخراج حسام الجوهرى.

الموسم الدرامى

يستعد الفنان شريف منير بالتحضيرات النهائية لمسلسل"بقينا إتنين"، وذلك لطرحة خلال الفترة المقبلة، المسلسل بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروه عبدالمنعم، والإخراج طارق رفعت.

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