ads
الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شريف منير فى أحدث ظهور "لوك شبابي ودراجة بخارية"

شريف منير
شريف منير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الفنان شريف منير متابعيه وجمهوره، بنشر أحدث صوره له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليظهر بشكل مفاجئ لهم.

وظهر من خلال الصورة بدراجة بخارية ولوك شبابي، وسط مجموعة من سائقى الدراجات البخارية، فى إحدى الفعاليات الخاصة بهم.

وعلق الجمهور والمتابعين بشكل إيجابى على الصورة وجاءت التعليقات "حلو اللوك جداً" ، "أحلى حاجه فيك روحك شبابيه أوى" ، "انت فنان ودرامز وموتوسيكلات كمان".

الموسم السينمائى

يشارك الفنان شريف منير فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، الفيلم بطولة شريف منير، خالد الصاوى، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، والإخراج حسام الجوهرى.

الموسم الدرامى

يستعد الفنان شريف منير بالتحضيرات النهائية لمسلسل"بقينا إتنين"، وذلك لطرحة خلال الفترة المقبلة، المسلسل بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروه عبدالمنعم، والإخراج طارق رفعت.

IMG_20240119_135913
IMG_20240119_135913
IMG_20240119_135855
IMG_20240119_135855
شريف منير الفنان شريف منير دراجة بخارية لوك شبابي انستجرام خالد الصاوي بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين ليه تعيشها لوحدك فيلم ليه تعيشها لوحدك الموسم السينمائى الموسم الدرامي