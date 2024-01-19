مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بإتجاه مركز سنورس، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق بسرعة كبيرة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على السيطرة عليها فإنقلب في منتصف الطريق.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي ، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق القاهرة/ الفيوم، وتبين مصرع شخص يدعي "محمد صبحي " 39 عاما، وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مأواه الأخير، عقب إنهاء تصاريح الدفن.