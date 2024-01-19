المرصد الأورومتوسطي: مقتل 1000 فلسطيني وإصابة 20 ألفًا آخرين عقب جلستي إسرائيل بالعدل الدولية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني، وأصابت نحو 20 ألفا آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية؛ إذ واصل جيش الاحتلال شن الهجمات العسكرية والمتعمدة على المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال دمر 22 مربعًا سكنيًا في خان يونس جنوبي قطاع غزة واستهدف منازل وخيام تؤوي نازحين في رفح.

كما أشار إلى أن الوقائع على الأرض تثبت تعمد جيش الاحتلال تدمير الحياة الفلسطينية ومنع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على القطاع الصحي كجزء من الخطة الشاملة لتدمير الحياة في غزة بكل الوسائل.

كما لفت إلى أنه رغم الدعوى في محكمة العدل فإن إسرائيل تصعد استخدام التجويع أداة للإبادة الجماعية وتشدد قيود إدخال الإمدادات، ولذا على محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.