نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية في استخراج أجسام معدنية من معدة مريض

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض ابتلع أجسام معدنية وملاعق صغيرة في غفلة من اهله والمحطين به، حيث انه من المرضي ذوي الاحتياجات الخاصة، واشرف على الفريق الطبى الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

كانت وحدة مناظير الجهاز الهضمى بقسم امراض الباطنه قد استقبلت مريضا يبلغ من العمر ٤٥ عاما يعانى من قئ مستمر وألام شديدة باعلى البطن ولا يستجيب للعلاج.

وعلي الفور تم عمل منظار للمريض على المعده أظهر وجود اجسام معدنية غريبه بالمعده عبارة عن ملاعق شاى صفيره وانسيال معدن وعدد من المسامير العادية ومسامير برمه وموس حلاقه و٢ بوجيه سيارة، تسببت فى التهابات مزمنة فى جدار المعدة والأم شديدة.

و قال رئيس الجامعة، انه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحه لإجراء جراحة عاجلة واستخراج هذه الأجسام الغريبه من المعدة وتمكن الفريق الجراحي بعد عملية استغرقت ساعتين من إنقاذ حياة المريض، مضيفا أن المريض بحالة جيدة ويخضع للعلاج الطبي بالقسم .

وأكد القاصد، أهمية التكامل والتعاون بين الأقسام الطبية المختلفة للوصول إلي الطرق المثلي للعلاج، مشيرا إلي أن العمل بروح الفريق يهدف إلي الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات الجامعية.

هذا وقد توجه الدكتور أحمد القاصد بالشكر إلي الدكتور أيمن عمر رئيس قسم الجراحة والفريق الطبي بالقسم والدكتور السيد الشايب مدير وحدة المناظير والدكتور محمود عبداللطيف أستاذ الجراحة علي جهودهم لإنقاذ حياة المريض.

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